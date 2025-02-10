통화 / SLNG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SLNG: Stabilis Solutions Inc
4.03 USD 0.01 (0.25%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLNG 환율이 오늘 0.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.63이고 고가는 4.14이었습니다.
Stabilis Solutions Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLNG News
- Stabilis Solutions earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- H C Slingsby reports H1 operating profit despite sales decline
- InvestingPro Fair Value model correctly flags SLNG’s 40% decline
- Slingsby shareholders vote on key resolutions at AGM
- Stabilis Solutions, Inc (SLNG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Stabilis Solutions Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Lifeward (NASDAQ:LFWD), Flowco Holdings (NYSE:FLOC)
일일 변동 비율
3.63 4.14
년간 변동
3.29 8.28
- 이전 종가
- 4.02
- 시가
- 3.91
- Bid
- 4.03
- Ask
- 4.33
- 저가
- 3.63
- 고가
- 4.14
- 볼륨
- 51
- 일일 변동
- 0.25%
- 월 변동
- -1.23%
- 6개월 변동
- -18.75%
- 년간 변동율
- -14.98%
20 9월, 토요일