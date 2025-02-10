货币 / SLNG
SLNG: Stabilis Solutions Inc
4.11 USD 0.00 (0.00%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLNG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点4.05和高点4.15进行交易。
关注Stabilis Solutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SLNG新闻
- Stabilis Solutions earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- H C Slingsby reports H1 operating profit despite sales decline
- InvestingPro Fair Value model correctly flags SLNG’s 40% decline
- Slingsby shareholders vote on key resolutions at AGM
- Stabilis Solutions, Inc (SLNG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Stabilis Solutions Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Lifeward (NASDAQ:LFWD), Flowco Holdings (NYSE:FLOC)
日范围
4.05 4.15
年范围
3.29 8.28
- 前一天收盘价
- 4.11
- 开盘价
- 4.08
- 卖价
- 4.11
- 买价
- 4.41
- 最低价
- 4.05
- 最高价
- 4.15
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.74%
- 6个月变化
- -17.14%
- 年变化
- -13.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值