通貨 / SLNG
SLNG: Stabilis Solutions Inc
4.02 USD 0.06 (1.47%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLNGの今日の為替レートは、-1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり3.99の安値と4.18の高値で取引されました。
Stabilis Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SLNG News
- Stabilis Solutions earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- H C Slingsby reports H1 operating profit despite sales decline
- InvestingPro Fair Value model correctly flags SLNG’s 40% decline
- Slingsby shareholders vote on key resolutions at AGM
- Stabilis Solutions, Inc (SLNG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Stabilis Solutions Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Lifeward (NASDAQ:LFWD), Flowco Holdings (NYSE:FLOC)
1日のレンジ
3.99 4.18
1年のレンジ
3.29 8.28
- 以前の終値
- 4.08
- 始値
- 4.18
- 買値
- 4.02
- 買値
- 4.32
- 安値
- 3.99
- 高値
- 4.18
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- -1.47%
- 1ヶ月の変化
- -1.47%
- 6ヶ月の変化
- -18.95%
- 1年の変化
- -15.19%
