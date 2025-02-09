FiyatlarBölümler
Dövizler / SLAB
SLAB: Silicon Laboratories Inc

137.18 USD 4.11 (2.91%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SLAB fiyatı bugün -2.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 136.85 ve Yüksek fiyatı olarak 141.32 aralığında işlem gördü.

Silicon Laboratories Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
136.85 141.32
Yıllık aralık
82.82 160.00
Önceki kapanış
141.29
Açılış
141.10
Satış
137.18
Alış
137.48
Düşük
136.85
Yüksek
141.32
Hacim
529
Günlük değişim
-2.91%
Aylık değişim
5.52%
6 aylık değişim
22.44%
Yıllık değişim
19.81%
21 Eylül, Pazar