SLAB: Silicon Laboratories Inc
137.18 USD 4.11 (2.91%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLAB fiyatı bugün -2.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 136.85 ve Yüksek fiyatı olarak 141.32 aralığında işlem gördü.
Silicon Laboratories Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
136.85 141.32
Yıllık aralık
82.82 160.00
- Önceki kapanış
- 141.29
- Açılış
- 141.10
- Satış
- 137.18
- Alış
- 137.48
- Düşük
- 136.85
- Yüksek
- 141.32
- Hacim
- 529
- Günlük değişim
- -2.91%
- Aylık değişim
- 5.52%
- 6 aylık değişim
- 22.44%
- Yıllık değişim
- 19.81%
21 Eylül, Pazar