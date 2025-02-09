KurseKategorien
SLAB: Silicon Laboratories Inc

141.29 USD 5.12 (3.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLAB hat sich für heute um 3.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.95 bis zu einem Hoch von 143.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Silicon Laboratories Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
139.95 143.45
Jahresspanne
82.82 160.00
Vorheriger Schlusskurs
136.17
Eröffnung
139.99
Bid
141.29
Ask
141.59
Tief
139.95
Hoch
143.45
Volumen
723
Tagesänderung
3.76%
Monatsänderung
8.68%
6-Monatsänderung
26.11%
Jahresänderung
23.40%
