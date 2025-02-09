Währungen / SLAB
SLAB: Silicon Laboratories Inc
141.29 USD 5.12 (3.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLAB hat sich für heute um 3.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.95 bis zu einem Hoch von 143.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Silicon Laboratories Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
139.95 143.45
Jahresspanne
82.82 160.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 136.17
- Eröffnung
- 139.99
- Bid
- 141.29
- Ask
- 141.59
- Tief
- 139.95
- Hoch
- 143.45
- Volumen
- 723
- Tagesänderung
- 3.76%
- Monatsänderung
- 8.68%
- 6-Monatsänderung
- 26.11%
- Jahresänderung
- 23.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K