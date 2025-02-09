КотировкиРазделы
SLAB: Silicon Laboratories Inc

134.51 USD 0.02 (0.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLAB за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.50, а максимальная — 135.56.

Следите за динамикой Silicon Laboratories Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
132.50 135.56
Годовой диапазон
82.82 160.00
Предыдущее закрытие
134.53
Open
135.27
Bid
134.51
Ask
134.81
Low
132.50
High
135.56
Объем
255
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
3.47%
6-месячное изменение
20.06%
Годовое изменение
17.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.