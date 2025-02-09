Валюты / SLAB
SLAB: Silicon Laboratories Inc
134.51 USD 0.02 (0.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLAB за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.50, а максимальная — 135.56.
Следите за динамикой Silicon Laboratories Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SLAB
Дневной диапазон
132.50 135.56
Годовой диапазон
82.82 160.00
- Предыдущее закрытие
- 134.53
- Open
- 135.27
- Bid
- 134.51
- Ask
- 134.81
- Low
- 132.50
- High
- 135.56
- Объем
- 255
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 3.47%
- 6-месячное изменение
- 20.06%
- Годовое изменение
- 17.48%
