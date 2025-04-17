Divisas / SLAB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SLAB: Silicon Laboratories Inc
136.17 USD 1.66 (1.23%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLAB de hoy ha cambiado un 1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 133.06, mientras que el máximo ha alcanzado 141.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Silicon Laboratories Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLAB News
- Stifel mantiene el precio objetivo de las acciones de Silicon Labs en 150 dólares
- Stifel mantiene precio objetivo de $150 para acciones de Silicon Labs
- Silicon Labs stock price target maintained at $150 by Stifel
- Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Presents at Citi's 2025 Global Technology
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Silicon Labs Stock Jumped 60% Since April; Its Unique, Versatile Chips Make It One To Watch
- Silicon Laboratories Getting Closer To Key Technical Benchmark
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- AMD Stock Slides As Chipmaker Posts In-Line Earnings
- Silicon Laboratories Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SLAB)
- Silicon Laboratories Inc. (SLAB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Silicon Laboratories (SLAB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Silicon Labs earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Texas Instruments Stock Nears Buy Point Ahead Of Q2 Report
- Stifel maintains buy rating on Silicon Labs stock, sees IoT growth
- Silicon Labs and Wirepas Surpass 10 Million Chipsets, Powering Industrial IoT at Scale
- Benchmark maintains Buy rating for Silicon Labs stock at $160 target
- Silicon Laboratories: The Outlook Is Not As Solid As It Looks (NASDAQ:SLAB)
- Silicon Labs Unveils First Series 3 SoCs, Powering the Next Wave of IoT Breakthroughs
- Silicon Labs Revenue Beats Estimates As Inventory Recoves - Silicon Laboratories (NASDAQ:SLAB)
- Silicon Laboratories executive sells shares worth $152,360
- Silicon Labs stock holds $160 target, Benchmark affirms Buy rating
- Nvidia Jumps 5.5% As Saudis Greenlight AI Build-Out
- Nordic Semiconductor (NDCVF): Improving IOT Markets Are Encouraging, But Risks Remain
Rango diario
133.06 141.00
Rango anual
82.82 160.00
- Cierres anteriores
- 134.51
- Open
- 134.50
- Bid
- 136.17
- Ask
- 136.47
- Low
- 133.06
- High
- 141.00
- Volumen
- 580
- Cambio diario
- 1.23%
- Cambio mensual
- 4.75%
- Cambio a 6 meses
- 21.54%
- Cambio anual
- 18.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B