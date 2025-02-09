통화 / SLAB
SLAB: Silicon Laboratories Inc
137.18 USD 4.11 (2.91%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLAB 환율이 오늘 -2.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 136.85이고 고가는 141.32이었습니다.
Silicon Laboratories Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
136.85 141.32
년간 변동
82.82 160.00
- 이전 종가
- 141.29
- 시가
- 141.10
- Bid
- 137.18
- Ask
- 137.48
- 저가
- 136.85
- 고가
- 141.32
- 볼륨
- 529
- 일일 변동
- -2.91%
- 월 변동
- 5.52%
- 6개월 변동
- 22.44%
- 년간 변동율
- 19.81%
20 9월, 토요일