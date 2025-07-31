Dövizler / SKYT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SKYT: SkyWater Technology Inc
13.76 USD 0.25 (1.85%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SKYT fiyatı bugün 1.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.14 ve Yüksek fiyatı olarak 14.23 aralığında işlem gördü.
SkyWater Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKYT haberleri
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Skywater Technology yöneticisi 1,97 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Skywater technology director sells $1.97 million in shares
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Presents at B. Riley 8th Annual Consumer & TMT Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:SKYT) 2025-09-15
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Presents at Piper Sandler 4th Annual Growth Frontiers Conference - Slideshow (NASDAQ:SKYT)
- SkyWater Technology direktörü 2,5 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- SkyWater Technology (SKYT) director sells $2.5m in stock
- Investors Heavily Search SkyWater Technology, Inc. (SKYT): Here is What You Need to Know
- Quantum Computing News: IBM and AMD Partner on Hybrid Systems, Q-CTRL Wins DARPA Contracts, Quantinuum Valued at $10 Billion - TipRanks.com
- SkyWater Technology (SKYT) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- SkyWater Technology: More Than A Foundry, A Grounded Bet On The Quantum Revolution
- SkyWater technology director sells $3.76 million in shares
- Here is What to Know Beyond Why SkyWater Technology, Inc. (SKYT) is a Trending Stock
- SkyWater Shares Jump on Q2 Earnings Beat, Robust Q3 Guidance
- Wall Street Analysts See SkyWater Technology (SKYT) as a Buy: Should You Invest?
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Skywater Technology earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- SkyWater Q2 2025 slides: Fab 25 acquisition to double revenue despite current quarter dip
- Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Should You Buy, Sell, or Hold SkyWater Stock Before Q2 Earnings?
- Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Q1 Earnings Meet Estimates
Günlük aralık
13.14 14.23
Yıllık aralık
5.67 19.00
- Önceki kapanış
- 13.51
- Açılış
- 13.56
- Satış
- 13.76
- Alış
- 14.06
- Düşük
- 13.14
- Yüksek
- 14.23
- Hacim
- 5.141 K
- Günlük değişim
- 1.85%
- Aylık değişim
- 19.76%
- 6 aylık değişim
- 93.53%
- Yıllık değişim
- 52.38%
21 Eylül, Pazar