货币 / SKYT
SKYT: SkyWater Technology Inc
12.09 USD 0.58 (5.04%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SKYT汇率已更改5.04%。当日，交易品种以低点11.35和高点12.28进行交易。
关注SkyWater Technology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SKYT新闻
- SkyWater Technology董事出售价值197.8万美元股份
- Skywater technology director sells $1.97 million in shares
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Presents at B. Riley 8th Annual Consumer & TMT Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:SKYT) 2025-09-15
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Presents at Piper Sandler 4th Annual Growth Frontiers Conference - Slideshow (NASDAQ:SKYT)
- SkyWater Technology (SKYT)董事出售价值250万美元股票
- SkyWater Technology (SKYT) director sells $2.5m in stock
- Investors Heavily Search SkyWater Technology, Inc. (SKYT): Here is What You Need to Know
- Quantum Computing News: IBM and AMD Partner on Hybrid Systems, Q-CTRL Wins DARPA Contracts, Quantinuum Valued at $10 Billion - TipRanks.com
- SkyWater Technology (SKYT) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- SkyWater Technology: More Than A Foundry, A Grounded Bet On The Quantum Revolution
- SkyWater technology director sells $3.76 million in shares
- Here is What to Know Beyond Why SkyWater Technology, Inc. (SKYT) is a Trending Stock
- SkyWater Shares Jump on Q2 Earnings Beat, Robust Q3 Guidance
- Wall Street Analysts See SkyWater Technology (SKYT) as a Buy: Should You Invest?
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Skywater Technology earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- SkyWater Q2 2025 slides: Fab 25 acquisition to double revenue despite current quarter dip
- Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Should You Buy, Sell, or Hold SkyWater Stock Before Q2 Earnings?
- Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Q1 Earnings Meet Estimates
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
日范围
11.35 12.28
年范围
5.67 19.00
- 前一天收盘价
- 11.51
- 开盘价
- 11.50
- 卖价
- 12.09
- 买价
- 12.39
- 最低价
- 11.35
- 最高价
- 12.28
- 交易量
- 1.883 K
- 日变化
- 5.04%
- 月变化
- 5.22%
- 6个月变化
- 70.04%
- 年变化
- 33.89%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值