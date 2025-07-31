Devises / SKYT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SKYT: SkyWater Technology Inc
13.76 USD 0.25 (1.85%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SKYT a changé de 1.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.14 et à un maximum de 14.23.
Suivez la dynamique SkyWater Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKYT Nouvelles
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Un directeur de Skywater Technology vend des actions pour 1,97 million €
- Skywater technology director sells $1.97 million in shares
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Presents at B. Riley 8th Annual Consumer & TMT Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:SKYT) 2025-09-15
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Presents at Piper Sandler 4th Annual Growth Frontiers Conference - Slideshow (NASDAQ:SKYT)
- Un directeur de SkyWater Technology (SKYT) vend des actions pour 2,5 millions €
- SkyWater Technology (SKYT) director sells $2.5m in stock
- Investors Heavily Search SkyWater Technology, Inc. (SKYT): Here is What You Need to Know
- Quantum Computing News: IBM and AMD Partner on Hybrid Systems, Q-CTRL Wins DARPA Contracts, Quantinuum Valued at $10 Billion - TipRanks.com
- SkyWater Technology (SKYT) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- SkyWater Technology: More Than A Foundry, A Grounded Bet On The Quantum Revolution
- SkyWater technology director sells $3.76 million in shares
- Here is What to Know Beyond Why SkyWater Technology, Inc. (SKYT) is a Trending Stock
- SkyWater Shares Jump on Q2 Earnings Beat, Robust Q3 Guidance
- Wall Street Analysts See SkyWater Technology (SKYT) as a Buy: Should You Invest?
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Skywater Technology earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- SkyWater Q2 2025 slides: Fab 25 acquisition to double revenue despite current quarter dip
- Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Should You Buy, Sell, or Hold SkyWater Stock Before Q2 Earnings?
- Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Q1 Earnings Meet Estimates
Range quotidien
13.14 14.23
Range Annuel
5.67 19.00
- Clôture Précédente
- 13.51
- Ouverture
- 13.56
- Bid
- 13.76
- Ask
- 14.06
- Plus Bas
- 13.14
- Plus Haut
- 14.23
- Volume
- 5.141 K
- Changement quotidien
- 1.85%
- Changement Mensuel
- 19.76%
- Changement à 6 Mois
- 93.53%
- Changement Annuel
- 52.38%
20 septembre, samedi