SKYT: SkyWater Technology Inc
11.51 USD 0.13 (1.14%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKYT за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.10, а максимальная — 11.56.
Следите за динамикой SkyWater Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SKYT
- Директор Skywater Technology продает акции на $1,97 млн
- Skywater technology director sells $1.97 million in shares
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Presents at B. Riley 8th Annual Consumer & TMT Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:SKYT) 2025-09-15
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Presents at Piper Sandler 4th Annual Growth Frontiers Conference - Slideshow (NASDAQ:SKYT)
- Директор SkyWater Technology (SKYT) продает акции на сумму $2,5 млн
- SkyWater Technology (SKYT) director sells $2.5m in stock
- Investors Heavily Search SkyWater Technology, Inc. (SKYT): Here is What You Need to Know
- Quantum Computing News: IBM and AMD Partner on Hybrid Systems, Q-CTRL Wins DARPA Contracts, Quantinuum Valued at $10 Billion - TipRanks.com
- SkyWater Technology (SKYT) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- SkyWater Technology: More Than A Foundry, A Grounded Bet On The Quantum Revolution
- SkyWater technology director sells $3.76 million in shares
- Here is What to Know Beyond Why SkyWater Technology, Inc. (SKYT) is a Trending Stock
- SkyWater Shares Jump on Q2 Earnings Beat, Robust Q3 Guidance
- Wall Street Analysts See SkyWater Technology (SKYT) as a Buy: Should You Invest?
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.51%
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Skywater Technology earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- SkyWater Q2 2025 slides: Fab 25 acquisition to double revenue despite current quarter dip
- Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Should You Buy, Sell, or Hold SkyWater Stock Before Q2 Earnings?
- Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) Q1 Earnings Meet Estimates
- SkyWater Technology, Inc. (SKYT) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
Дневной диапазон
11.10 11.56
Годовой диапазон
5.67 19.00
- Предыдущее закрытие
- 11.38
- Open
- 11.45
- Bid
- 11.51
- Ask
- 11.81
- Low
- 11.10
- High
- 11.56
- Объем
- 2.760 K
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- 61.88%
- Годовое изменение
- 27.46%
