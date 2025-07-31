Währungen / SKYT
SKYT: SkyWater Technology Inc
13.51 USD 1.17 (9.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKYT hat sich für heute um 9.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.50 bis zu einem Hoch von 13.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die SkyWater Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SKYT News
Tagesspanne
12.50 13.88
Jahresspanne
5.67 19.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.34
- Eröffnung
- 12.72
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- Tief
- 12.50
- Hoch
- 13.88
- Volumen
- 6.143 K
- Tagesänderung
- 9.48%
- Monatsänderung
- 17.58%
- 6-Monatsänderung
- 90.01%
- Jahresänderung
- 49.61%
