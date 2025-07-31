クォートセクション
通貨 / SKYT
SKYT: SkyWater Technology Inc

13.51 USD 1.17 (9.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SKYTの今日の為替レートは、9.48%変化しました。日中、通貨は1あたり12.50の安値と13.88の高値で取引されました。

SkyWater Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.50 13.88
1年のレンジ
5.67 19.00
以前の終値
12.34
始値
12.72
買値
13.51
買値
13.81
安値
12.50
高値
13.88
出来高
6.143 K
1日の変化
9.48%
1ヶ月の変化
17.58%
6ヶ月の変化
90.01%
1年の変化
49.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K