SKWD: Skyward Specialty Insurance Group Inc

47.37 USD 0.52 (1.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SKWD fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.13 ve Yüksek fiyatı olarak 48.15 aralığında işlem gördü.

Skyward Specialty Insurance Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
47.13 48.15
Yıllık aralık
40.29 65.05
Önceki kapanış
47.89
Açılış
48.06
Satış
47.37
Alış
47.67
Düşük
47.13
Yüksek
48.15
Hacim
870
Günlük değişim
-1.09%
Aylık değişim
-1.86%
6 aylık değişim
-10.54%
Yıllık değişim
16.36%
21 Eylül, Pazar