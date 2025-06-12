Moedas / SKWD
SKWD: Skyward Specialty Insurance Group Inc
47.33 USD 0.59 (1.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SKWD para hoje mudou para 1.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.61 e o mais alto foi 47.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Skyward Specialty Insurance Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
46.61 47.42
Faixa anual
40.29 65.05
- Fechamento anterior
- 46.74
- Open
- 46.66
- Bid
- 47.33
- Ask
- 47.63
- Low
- 46.61
- High
- 47.42
- Volume
- 142
- Mudança diária
- 1.26%
- Mudança mensal
- -1.95%
- Mudança de 6 meses
- -10.61%
- Mudança anual
- 16.26%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh