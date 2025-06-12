QuotazioniSezioni
Valute / SKWD
SKWD: Skyward Specialty Insurance Group Inc

47.37 USD 0.52 (1.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SKWD ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.13 e ad un massimo di 48.15.

Segui le dinamiche di Skyward Specialty Insurance Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
47.13 48.15
Intervallo Annuale
40.29 65.05
Chiusura Precedente
47.89
Apertura
48.06
Bid
47.37
Ask
47.67
Minimo
47.13
Massimo
48.15
Volume
870
Variazione giornaliera
-1.09%
Variazione Mensile
-1.86%
Variazione Semestrale
-10.54%
Variazione Annuale
16.36%
