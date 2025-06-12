Валюты / SKWD
SKWD: Skyward Specialty Insurance Group Inc
46.78 USD 1.25 (2.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKWD за сегодня изменился на 2.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.15, а максимальная — 46.79.
Следите за динамикой Skyward Specialty Insurance Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SKWD
Дневной диапазон
45.15 46.79
Годовой диапазон
40.29 65.05
- Предыдущее закрытие
- 45.53
- Open
- 46.00
- Bid
- 46.78
- Ask
- 47.08
- Low
- 45.15
- High
- 46.79
- Объем
- 2.282 K
- Дневное изменение
- 2.75%
- Месячное изменение
- -3.09%
- 6-месячное изменение
- -11.65%
- Годовое изменение
- 14.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.