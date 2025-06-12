通貨 / SKWD
SKWD: Skyward Specialty Insurance Group Inc
47.89 USD 1.15 (2.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SKWDの今日の為替レートは、2.46%変化しました。日中、通貨は1あたり46.61の安値と48.10の高値で取引されました。
Skyward Specialty Insurance Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
46.61 48.10
1年のレンジ
40.29 65.05
- 以前の終値
- 46.74
- 始値
- 46.66
- 買値
- 47.89
- 買値
- 48.19
- 安値
- 46.61
- 高値
- 48.10
- 出来高
- 847
- 1日の変化
- 2.46%
- 1ヶ月の変化
- -0.79%
- 6ヶ月の変化
- -9.56%
- 1年の変化
- 17.64%
