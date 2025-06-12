クォートセクション
SKWD: Skyward Specialty Insurance Group Inc

47.89 USD 1.15 (2.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SKWDの今日の為替レートは、2.46%変化しました。日中、通貨は1あたり46.61の安値と48.10の高値で取引されました。

Skyward Specialty Insurance Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
46.61 48.10
1年のレンジ
40.29 65.05
以前の終値
46.74
始値
46.66
買値
47.89
買値
48.19
安値
46.61
高値
48.10
出来高
847
1日の変化
2.46%
1ヶ月の変化
-0.79%
6ヶ月の変化
-9.56%
1年の変化
17.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K