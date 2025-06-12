통화 / SKWD
SKWD: Skyward Specialty Insurance Group Inc
47.37 USD 0.52 (1.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SKWD 환율이 오늘 -1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 47.13이고 고가는 48.15이었습니다.
Skyward Specialty Insurance Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
47.13 48.15
년간 변동
40.29 65.05
- 이전 종가
- 47.89
- 시가
- 48.06
- Bid
- 47.37
- Ask
- 47.67
- 저가
- 47.13
- 고가
- 48.15
- 볼륨
- 870
- 일일 변동
- -1.09%
- 월 변동
- -1.86%
- 6개월 변동
- -10.54%
- 년간 변동율
- 16.36%
20 9월, 토요일