SIVR: abrdn Physical Silver Shares ETF

40.96 USD 1.11 (2.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SIVR fiyatı bugün 2.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.07 ve Yüksek fiyatı olarak 41.04 aralığında işlem gördü.

abrdn Physical Silver Shares ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.07 41.04
Yıllık aralık
27.45 41.04
Önceki kapanış
39.85
Açılış
40.32
Satış
40.96
Alış
41.26
Düşük
40.07
Yüksek
41.04
Hacim
1.549 K
Günlük değişim
2.79%
Aylık değişim
6.58%
6 aylık değişim
26.50%
Yıllık değişim
35.81%
21 Eylül, Pazar