통화 / SIVR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SIVR: abrdn Physical Silver Shares ETF
40.96 USD 1.11 (2.79%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SIVR 환율이 오늘 2.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.07이고 고가는 41.04이었습니다.
abrdn Physical Silver Shares ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIVR News
- $100 Silver Could Be Next
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- Silver And The Leveraged AGQ ETF Product (NYSEARCA:AGQ)
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Silver Steadies As Fed Bets And Industrial Demand Fuel Strongest Rally In 14 Years
- Even With The Recent Price Surge, Silver Still Appears Cheap
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Silver Shines Brighter Than Gold: ETFs in Focus
- Silver Is A Sleeping Giant (Commodity:XAGUSD:CUR)
- Silver Nears Its All-Time Highs: Where To Look Next? XAG Higher Timeframe Outlook
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Why Silver May Hit $50+ In September (Technical Analysis)
- Comex Delivery Not Yet Reflecting Risk That Trump Stacks The Fed (NYSEARCA:GLD)
- Silver Market Special Update: Major Breakout And Meltup Alert
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Commodities Tracker: August 2025
- Copper And Silver Are Setting Up For Powerful Moves (Technical Analysis)
- Big Move Coming For The U.S. Dollar And Gold
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- America’s Twin Deficit Trap
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
일일 변동 비율
40.07 41.04
년간 변동
27.45 41.04
- 이전 종가
- 39.85
- 시가
- 40.32
- Bid
- 40.96
- Ask
- 41.26
- 저가
- 40.07
- 고가
- 41.04
- 볼륨
- 1.549 K
- 일일 변동
- 2.79%
- 월 변동
- 6.58%
- 6개월 변동
- 26.50%
- 년간 변동율
- 35.81%
20 9월, 토요일