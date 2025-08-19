クォートセクション
SIVR: abrdn Physical Silver Shares ETF

39.85 USD 0.19 (0.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SIVRの今日の為替レートは、0.48%変化しました。日中、通貨は1あたり39.48の安値と39.86の高値で取引されました。

abrdn Physical Silver Shares ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
39.48 39.86
1年のレンジ
27.45 40.97
以前の終値
39.66
始値
39.74
買値
39.85
買値
40.15
安値
39.48
高値
39.86
出来高
1.163 K
1日の変化
0.48%
1ヶ月の変化
3.70%
6ヶ月の変化
23.07%
1年の変化
32.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K