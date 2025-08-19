КотировкиРазделы
Валюты / SIVR
SIVR: abrdn Physical Silver Shares ETF

40.51 USD 0.16 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SIVR за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.26, а максимальная — 40.97.

Следите за динамикой abrdn Physical Silver Shares ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.26 40.97
Годовой диапазон
27.45 40.97
Предыдущее закрытие
40.67
Open
40.92
Bid
40.51
Ask
40.81
Low
40.26
High
40.97
Объем
1.931 K
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
5.41%
6-месячное изменение
25.11%
Годовое изменение
34.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.