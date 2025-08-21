KurseKategorien
Währungen / SIVR
Zurück zum Aktien

SIVR: abrdn Physical Silver Shares ETF

39.85 USD 0.19 (0.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SIVR hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.48 bis zu einem Hoch von 39.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die abrdn Physical Silver Shares ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SIVR News

Tagesspanne
39.48 39.86
Jahresspanne
27.45 40.97
Vorheriger Schlusskurs
39.66
Eröffnung
39.74
Bid
39.85
Ask
40.15
Tief
39.48
Hoch
39.86
Volumen
1.163 K
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
3.70%
6-Monatsänderung
23.07%
Jahresänderung
32.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K