SIF
SIF: SIFCO Industries Inc
6.90 USD 0.52 (7.01%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SIF fiyatı bugün -7.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.70 ve Yüksek fiyatı olarak 7.50 aralığında işlem gördü.
SIFCO Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SIF haberleri
- The Zacks Analyst Blog Highlights Johnson & Johnson, SAP, Coca-Cola, Hamilton Beach and SIFCO Industries
- Top Stock Reports for Johnson & Johnson, SAP & Coca-Cola
- SIFCO Stock Surges 101.1% in Three Months: What's Fueling the Rally?
- SIFCO Stock Up on Robust Q3 Earnings Recovery and Margin Expansion
- SIFCO Industries, Inc. (SIFCO) Announces Second Quarter and First Half of Fiscal 2025 Financial Results
Günlük aralık
6.70 7.50
Yıllık aralık
2.35 7.88
- Önceki kapanış
- 7.42
- Açılış
- 7.42
- Satış
- 6.90
- Alış
- 7.20
- Düşük
- 6.70
- Yüksek
- 7.50
- Hacim
- 117
- Günlük değişim
- -7.01%
- Aylık değişim
- -3.36%
- 6 aylık değişim
- 146.43%
- Yıllık değişim
- 47.12%
21 Eylül, Pazar