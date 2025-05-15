Валюты / SIF
SIF: SIFCO Industries Inc
7.26 USD 0.10 (1.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIF за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.26, а максимальная — 7.43.
Следите за динамикой SIFCO Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SIF
Дневной диапазон
7.26 7.43
Годовой диапазон
2.35 7.88
- Предыдущее закрытие
- 7.36
- Open
- 7.43
- Bid
- 7.26
- Ask
- 7.56
- Low
- 7.26
- High
- 7.43
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -1.36%
- Месячное изменение
- 1.68%
- 6-месячное изменение
- 159.29%
- Годовое изменение
- 54.80%
