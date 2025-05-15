货币 / SIF
SIF: SIFCO Industries Inc
7.39 USD 0.13 (1.79%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SIF汇率已更改1.79%。当日，交易品种以低点7.08和高点7.60进行交易。
关注SIFCO Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.08 7.60
年范围
2.35 7.88
- 前一天收盘价
- 7.26
- 开盘价
- 7.34
- 卖价
- 7.39
- 买价
- 7.69
- 最低价
- 7.08
- 最高价
- 7.60
- 交易量
- 139
- 日变化
- 1.79%
- 月变化
- 3.50%
- 6个月变化
- 163.93%
- 年变化
- 57.57%
