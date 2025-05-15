Moedas / SIF
SIF: SIFCO Industries Inc
7.43 USD 0.04 (0.54%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SIF para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.32 e o mais alto foi 7.59.
Veja a dinâmica do par de moedas SIFCO Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIF Notícias
Faixa diária
7.32 7.59
Faixa anual
2.35 7.88
- Fechamento anterior
- 7.39
- Open
- 7.32
- Bid
- 7.43
- Ask
- 7.73
- Low
- 7.32
- High
- 7.59
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- 4.06%
- Mudança de 6 meses
- 165.36%
- Mudança anual
- 58.42%
