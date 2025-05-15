Valute / SIF
SIF: SIFCO Industries Inc
6.90 USD 0.52 (7.01%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SIF ha avuto una variazione del -7.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.70 e ad un massimo di 7.50.
Segui le dinamiche di SIFCO Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SIF News
Intervallo Giornaliero
6.70 7.50
Intervallo Annuale
2.35 7.88
- Chiusura Precedente
- 7.42
- Apertura
- 7.42
- Bid
- 6.90
- Ask
- 7.20
- Minimo
- 6.70
- Massimo
- 7.50
- Volume
- 117
- Variazione giornaliera
- -7.01%
- Variazione Mensile
- -3.36%
- Variazione Semestrale
- 146.43%
- Variazione Annuale
- 47.12%
21 settembre, domenica