SIF: SIFCO Industries Inc

6.90 USD 0.52 (7.01%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SIF ha avuto una variazione del -7.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.70 e ad un massimo di 7.50.

Segui le dinamiche di SIFCO Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.70 7.50
Intervallo Annuale
2.35 7.88
Chiusura Precedente
7.42
Apertura
7.42
Bid
6.90
Ask
7.20
Minimo
6.70
Massimo
7.50
Volume
117
Variazione giornaliera
-7.01%
Variazione Mensile
-3.36%
Variazione Semestrale
146.43%
Variazione Annuale
47.12%
