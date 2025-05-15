通貨 / SIF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SIF: SIFCO Industries Inc
7.42 USD 0.03 (0.41%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SIFの今日の為替レートは、0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり7.32の安値と7.59の高値で取引されました。
SIFCO Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIF News
- The Zacks Analyst Blog Highlights Johnson & Johnson, SAP, Coca-Cola, Hamilton Beach and SIFCO Industries
- Top Stock Reports for Johnson & Johnson, SAP & Coca-Cola
- SIFCO Stock Surges 101.1% in Three Months: What's Fueling the Rally?
- SIFCO Stock Up on Robust Q3 Earnings Recovery and Margin Expansion
- SIFCO Industries, Inc. (SIFCO) Announces Second Quarter and First Half of Fiscal 2025 Financial Results
1日のレンジ
7.32 7.59
1年のレンジ
2.35 7.88
- 以前の終値
- 7.39
- 始値
- 7.32
- 買値
- 7.42
- 買値
- 7.72
- 安値
- 7.32
- 高値
- 7.59
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- 0.41%
- 1ヶ月の変化
- 3.92%
- 6ヶ月の変化
- 165.00%
- 1年の変化
- 58.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K