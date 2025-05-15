Währungen / SIF
SIF: SIFCO Industries Inc
6.88 USD 0.54 (7.28%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIF hat sich für heute um -7.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.70 bis zu einem Hoch von 7.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die SIFCO Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.70 7.50
Jahresspanne
2.35 7.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.42
- Eröffnung
- 7.42
- Bid
- 6.88
- Ask
- 7.18
- Tief
- 6.70
- Hoch
- 7.50
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- -7.28%
- Monatsänderung
- -3.64%
- 6-Monatsänderung
- 145.71%
- Jahresänderung
- 46.70%
