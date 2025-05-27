Dövizler / SIEB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SIEB: Siebert Financial Corp
2.92 USD 0.22 (7.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SIEB fiyatı bugün -7.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.81 ve Yüksek fiyatı olarak 3.14 aralığında işlem gördü.
Siebert Financial Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIEB haberleri
- Siebert Financial appoints Daniel Ondeck as head of institutional sales
- Siebert Financial Growth Without Returns Is Not Attractive At 15x Earnings (NASDAQ:SIEB)
- Analysis-Market bets on a more dovish Fed as Trump eyes Powell’s replacement
- Gebbia Media Launches Tactical Wealth Podcast for the Military and Veteran Community
- Gebbia Media Launches New Sports Division, Expanding Support for Elite Athletes Beyond the Game
- # Siebert partners with FusionIQ to enhance digital wealth platform
- Siebert Financial sets stage for $100M capital raise
- Siebert Financial Corp Files $100M Mixed Shelf to Invest in Digital Assets, AI Technologies, and Potential Strategic Acquisitions
- Siebert Financial stock soars to 52-week high of $5.4 amid robust gains
- Gebbia Media Acquires Big Machine Rock, Expanding Investment in Rock Music
- Siebert Financial Corp. Announces Preliminary Inclusion in the Russell Index
Günlük aralık
2.81 3.14
Yıllık aralık
2.10 5.77
- Önceki kapanış
- 3.14
- Açılış
- 3.14
- Satış
- 2.92
- Alış
- 3.22
- Düşük
- 2.81
- Yüksek
- 3.14
- Hacim
- 204
- Günlük değişim
- -7.01%
- Aylık değişim
- 8.55%
- 6 aylık değişim
- -4.58%
- Yıllık değişim
- 15.42%
21 Eylül, Pazar