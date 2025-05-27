FiyatlarBölümler
Dövizler / SIEB
Geri dön - Hisse senetleri

SIEB: Siebert Financial Corp

2.92 USD 0.22 (7.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SIEB fiyatı bugün -7.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.81 ve Yüksek fiyatı olarak 3.14 aralığında işlem gördü.

Siebert Financial Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SIEB haberleri

Günlük aralık
2.81 3.14
Yıllık aralık
2.10 5.77
Önceki kapanış
3.14
Açılış
3.14
Satış
2.92
Alış
3.22
Düşük
2.81
Yüksek
3.14
Hacim
204
Günlük değişim
-7.01%
Aylık değişim
8.55%
6 aylık değişim
-4.58%
Yıllık değişim
15.42%
21 Eylül, Pazar