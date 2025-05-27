货币 / SIEB
SIEB: Siebert Financial Corp
3.16 USD 0.12 (3.95%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SIEB汇率已更改3.95%。当日，交易品种以低点3.02和高点3.23进行交易。
关注Siebert Financial Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIEB新闻
- Siebert Financial appoints Daniel Ondeck as head of institutional sales
- Siebert Financial Growth Without Returns Is Not Attractive At 15x Earnings (NASDAQ:SIEB)
- Analysis-Market bets on a more dovish Fed as Trump eyes Powell’s replacement
- Gebbia Media Launches Tactical Wealth Podcast for the Military and Veteran Community
- Gebbia Media Launches New Sports Division, Expanding Support for Elite Athletes Beyond the Game
- # Siebert partners with FusionIQ to enhance digital wealth platform
- Siebert Financial sets stage for $100M capital raise
- Siebert Financial Corp Files $100M Mixed Shelf to Invest in Digital Assets, AI Technologies, and Potential Strategic Acquisitions
- Siebert Financial stock soars to 52-week high of $5.4 amid robust gains
- Gebbia Media Acquires Big Machine Rock, Expanding Investment in Rock Music
- Siebert Financial Corp. Announces Preliminary Inclusion in the Russell Index
日范围
3.02 3.23
年范围
2.10 5.77
- 前一天收盘价
- 3.04
- 开盘价
- 3.02
- 卖价
- 3.16
- 买价
- 3.46
- 最低价
- 3.02
- 最高价
- 3.23
- 交易量
- 65
- 日变化
- 3.95%
- 月变化
- 17.47%
- 6个月变化
- 3.27%
- 年变化
- 24.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值