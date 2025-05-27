Währungen / SIEB
SIEB: Siebert Financial Corp
2.90 USD 0.24 (7.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIEB hat sich für heute um -7.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.90 bis zu einem Hoch von 3.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Siebert Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SIEB News
- Siebert Financial appoints Daniel Ondeck as head of institutional sales
- Siebert Financial Growth Without Returns Is Not Attractive At 15x Earnings (NASDAQ:SIEB)
- Analysis-Market bets on a more dovish Fed as Trump eyes Powell’s replacement
- Gebbia Media Launches Tactical Wealth Podcast for the Military and Veteran Community
- Gebbia Media Launches New Sports Division, Expanding Support for Elite Athletes Beyond the Game
- # Siebert partners with FusionIQ to enhance digital wealth platform
- Siebert Financial sets stage for $100M capital raise
- Siebert Financial Corp Files $100M Mixed Shelf to Invest in Digital Assets, AI Technologies, and Potential Strategic Acquisitions
- Siebert Financial stock soars to 52-week high of $5.4 amid robust gains
- Gebbia Media Acquires Big Machine Rock, Expanding Investment in Rock Music
- Siebert Financial Corp. Announces Preliminary Inclusion in the Russell Index
Tagesspanne
2.90 3.14
Jahresspanne
2.10 5.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.14
- Eröffnung
- 3.14
- Bid
- 2.90
- Ask
- 3.20
- Tief
- 2.90
- Hoch
- 3.14
- Volumen
- 76
- Tagesänderung
- -7.64%
- Monatsänderung
- 7.81%
- 6-Monatsänderung
- -5.23%
- Jahresänderung
- 14.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K