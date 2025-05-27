Валюты / SIEB
SIEB: Siebert Financial Corp
3.04 USD 0.02 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIEB за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.04, а максимальная — 3.22.
Следите за динамикой Siebert Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SIEB
- Siebert Financial appoints Daniel Ondeck as head of institutional sales
- Siebert Financial Growth Without Returns Is Not Attractive At 15x Earnings (NASDAQ:SIEB)
- Analysis-Market bets on a more dovish Fed as Trump eyes Powell’s replacement
- Gebbia Media Launches Tactical Wealth Podcast for the Military and Veteran Community
- Gebbia Media Launches New Sports Division, Expanding Support for Elite Athletes Beyond the Game
- # Siebert partners with FusionIQ to enhance digital wealth platform
- Siebert Financial sets stage for $100M capital raise
- Siebert Financial Corp Files $100M Mixed Shelf to Invest in Digital Assets, AI Technologies, and Potential Strategic Acquisitions
- Siebert Financial stock soars to 52-week high of $5.4 amid robust gains
- Gebbia Media Acquires Big Machine Rock, Expanding Investment in Rock Music
- Siebert Financial Corp. Announces Preliminary Inclusion in the Russell Index
Дневной диапазон
3.04 3.22
Годовой диапазон
2.10 5.77
- Предыдущее закрытие
- 3.06
- Open
- 3.07
- Bid
- 3.04
- Ask
- 3.34
- Low
- 3.04
- High
- 3.22
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 13.01%
- 6-месячное изменение
- -0.65%
- Годовое изменение
- 20.16%
