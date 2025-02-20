Dövizler / SHEN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SHEN: Shenandoah Telecommunications Co
13.76 USD 0.45 (3.17%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SHEN fiyatı bugün -3.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.59 ve Yüksek fiyatı olarak 14.25 aralığında işlem gördü.
Shenandoah Telecommunications Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHEN haberleri
- Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) Presents at Bank of America 2025 Media
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Shentel names Edward McKay as new president and CEO
- Shentel appoints Edward McKay as new CEO, French to become chairman
- Shenandoah Telecommunications Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SHEN)
- Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Shenandoah Q2 2025 results show revenue growth
- Shenandoah Telecommunications (SHEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Shenandoah earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Shentel Q2 2025 slides: EBITDA jumps 22% as fiber strategy advances
- Koninklijke KPN NV (KKPNF) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Shentel to acquire WideOpen Blacksburg, expanding fiber service
- Glo Fiber Expands Service and Opens New Retail Location in Williamsburg, Virginia
- Shentel modifies investment agreement with ECP
- Shenandoah Telecom misses Q1 estimates, shares drop
- Shenandoah Telecommunications Stock Needs A Buyer (NASDAQ:SHEN)
- Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
13.59 14.25
Yıllık aralık
9.77 16.28
- Önceki kapanış
- 14.21
- Açılış
- 14.20
- Satış
- 13.76
- Alış
- 14.06
- Düşük
- 13.59
- Yüksek
- 14.25
- Hacim
- 1.145 K
- Günlük değişim
- -3.17%
- Aylık değişim
- 3.85%
- 6 aylık değişim
- 9.73%
- Yıllık değişim
- -1.71%
21 Eylül, Pazar