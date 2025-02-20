Währungen / SHEN
SHEN: Shenandoah Telecommunications Co
13.90 USD 0.31 (2.18%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHEN hat sich für heute um -2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.90 bis zu einem Hoch von 14.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shenandoah Telecommunications Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHEN News
Tagesspanne
13.90 14.25
Jahresspanne
9.77 16.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.21
- Eröffnung
- 14.20
- Bid
- 13.90
- Ask
- 14.20
- Tief
- 13.90
- Hoch
- 14.25
- Volumen
- 105
- Tagesänderung
- -2.18%
- Monatsänderung
- 4.91%
- 6-Monatsänderung
- 10.85%
- Jahresänderung
- -0.71%
