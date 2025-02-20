Валюты / SHEN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SHEN: Shenandoah Telecommunications Co
13.95 USD 0.13 (0.94%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHEN за сегодня изменился на 0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.69, а максимальная — 13.96.
Следите за динамикой Shenandoah Telecommunications Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SHEN
- Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) Presents at Bank of America 2025 Media
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Shentel names Edward McKay as new president and CEO
- Shentel appoints Edward McKay as new CEO, French to become chairman
- Shenandoah Telecommunications Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SHEN)
- Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Shenandoah Q2 2025 results show revenue growth
- Shenandoah Telecommunications (SHEN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Shenandoah earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Shentel Q2 2025 slides: EBITDA jumps 22% as fiber strategy advances
- Koninklijke KPN NV (KKPNF) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Shentel to acquire WideOpen Blacksburg, expanding fiber service
- Glo Fiber Expands Service and Opens New Retail Location in Williamsburg, Virginia
- Shentel modifies investment agreement with ECP
- Shenandoah Telecom misses Q1 estimates, shares drop
- Shenandoah Telecommunications Stock Needs A Buyer (NASDAQ:SHEN)
- Shenandoah Telecommunications Company (SHEN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
13.69 13.96
Годовой диапазон
9.77 16.28
- Предыдущее закрытие
- 13.82
- Open
- 13.79
- Bid
- 13.95
- Ask
- 14.25
- Low
- 13.69
- High
- 13.96
- Объем
- 831
- Дневное изменение
- 0.94%
- Месячное изменение
- 5.28%
- 6-месячное изменение
- 11.24%
- Годовое изменение
- -0.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.