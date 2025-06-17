Dövizler / SGRY
SGRY: Surgery Partners Inc
21.62 USD 0.41 (1.86%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SGRY fiyatı bugün -1.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.49 ve Yüksek fiyatı olarak 22.12 aralığında işlem gördü.
Surgery Partners Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SGRY haberleri
Günlük aralık
21.49 22.12
Yıllık aralık
15.58 33.37
- Önceki kapanış
- 22.03
- Açılış
- 22.10
- Satış
- 21.62
- Alış
- 21.92
- Düşük
- 21.49
- Yüksek
- 22.12
- Hacim
- 2.615 K
- Günlük değişim
- -1.86%
- Aylık değişim
- -3.70%
- 6 aylık değişim
- -9.43%
- Yıllık değişim
- -33.48%
21 Eylül, Pazar