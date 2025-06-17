FiyatlarBölümler
Dövizler / SGRY
Geri dön - Hisse senetleri

SGRY: Surgery Partners Inc

21.62 USD 0.41 (1.86%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SGRY fiyatı bugün -1.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.49 ve Yüksek fiyatı olarak 22.12 aralığında işlem gördü.

Surgery Partners Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGRY haberleri

Günlük aralık
21.49 22.12
Yıllık aralık
15.58 33.37
Önceki kapanış
22.03
Açılış
22.10
Satış
21.62
Alış
21.92
Düşük
21.49
Yüksek
22.12
Hacim
2.615 K
Günlük değişim
-1.86%
Aylık değişim
-3.70%
6 aylık değişim
-9.43%
Yıllık değişim
-33.48%
21 Eylül, Pazar