Devises / SGRY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SGRY: Surgery Partners Inc
21.62 USD 0.41 (1.86%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SGRY a changé de -1.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.49 et à un maximum de 22.12.
Suivez la dynamique Surgery Partners Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGRY Nouvelles
- JPMorgan reprend la couverture de Surgery Partners avec une note Neutre
- JPMorgan assumes coverage on Surgery Partners stock with Neutral rating
- Surgery Partners: Deleveraging Needs To Be The Priority (NASDAQ:SGRY)
- Surgery Partners announces $1.38 billion refinancing of credit agreement
- Surgery Partners stock rating reiterated by Benchmark on solid positioning
- Janus Henderson Opportunistic Alpha Managed Account Q2 2025 Commentary
- Surgery Partners (SGRY) Q2 Revenue Up 8%
- Surgery Partners (SGRY) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Surgery Partners Inc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Surgery Partners beats Q2 expectations, reaffirms 2025 guidance
- UnitedHealth stock rating reiterated at Buy by UBS with $330 target
- Janus Henderson Contrarian Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JSVAX)
- UnitedHealth stock falls after announcement of new CFO appointment
- Surgery Partners stock rating resumed at Buy by BofA Securities
- Danaher (DHR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Surgery Partners stock rises as CMS proposes favorable ASC rule changes
- Surgery Partners stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald at Overweight
- Surgery Partners stock holds Buy rating at UBS on rejected Bain offer
- Surgery Partners stock hits 52-week low at 19.49 USD
- Surgery Partners: The Plunge Doesn't Justify An Upgrade (NASDAQ:SGRY)
- UBS reiterates buy rating on Surgery Partners stock amid takeover rejection
- Tesla, Chevron Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Oracle, First Solar Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Surgery Partners Rejects Bain Capital's Private Buyout Offer, Will Remain Independent - Surgery Partners (NASDAQ:SGRY)
Range quotidien
21.49 22.12
Range Annuel
15.58 33.37
- Clôture Précédente
- 22.03
- Ouverture
- 22.10
- Bid
- 21.62
- Ask
- 21.92
- Plus Bas
- 21.49
- Plus Haut
- 22.12
- Volume
- 2.615 K
- Changement quotidien
- -1.86%
- Changement Mensuel
- -3.70%
- Changement à 6 Mois
- -9.43%
- Changement Annuel
- -33.48%
20 septembre, samedi