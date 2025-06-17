Валюты / SGRY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SGRY: Surgery Partners Inc
21.56 USD 0.04 (0.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGRY за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 21.83.
Следите за динамикой Surgery Partners Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SGRY
- Surgery Partners: Deleveraging Needs To Be The Priority (NASDAQ:SGRY)
- Surgery Partners announces $1.38 billion refinancing of credit agreement
- Surgery Partners stock rating reiterated by Benchmark on solid positioning
- Janus Henderson Opportunistic Alpha Managed Account Q2 2025 Commentary
- Surgery Partners (SGRY) Q2 Revenue Up 8%
- Surgery Partners (SGRY) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Surgery Partners Inc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Surgery Partners beats Q2 expectations, reaffirms 2025 guidance
- UnitedHealth stock rating reiterated at Buy by UBS with $330 target
- Janus Henderson Contrarian Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JSVAX)
- UnitedHealth stock falls after announcement of new CFO appointment
- Surgery Partners stock rating resumed at Buy by BofA Securities
- Danaher (DHR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Surgery Partners stock rises as CMS proposes favorable ASC rule changes
- Surgery Partners stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald at Overweight
- Surgery Partners stock holds Buy rating at UBS on rejected Bain offer
- Surgery Partners stock hits 52-week low at 19.49 USD
- Surgery Partners: The Plunge Doesn't Justify An Upgrade (NASDAQ:SGRY)
- UBS reiterates buy rating on Surgery Partners stock amid takeover rejection
- Tesla, Chevron Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Oracle, First Solar Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Surgery Partners Rejects Bain Capital's Private Buyout Offer, Will Remain Independent - Surgery Partners (NASDAQ:SGRY)
- Surgery Partners ends acquisition talks with Bain Capital
- Surgery Partners stock falls after concluding discussions with Bain Capital
Дневной диапазон
21.48 21.83
Годовой диапазон
15.58 33.37
- Предыдущее закрытие
- 21.60
- Open
- 21.61
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Low
- 21.48
- High
- 21.83
- Объем
- 2.625 K
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- -3.96%
- 6-месячное изменение
- -9.68%
- Годовое изменение
- -33.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.