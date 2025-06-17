QuotazioniSezioni
Valute / SGRY
Tornare a Azioni

SGRY: Surgery Partners Inc

21.62 USD 0.41 (1.86%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SGRY ha avuto una variazione del -1.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.49 e ad un massimo di 22.12.

Segui le dinamiche di Surgery Partners Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGRY News

Intervallo Giornaliero
21.49 22.12
Intervallo Annuale
15.58 33.37
Chiusura Precedente
22.03
Apertura
22.10
Bid
21.62
Ask
21.92
Minimo
21.49
Massimo
22.12
Volume
2.615 K
Variazione giornaliera
-1.86%
Variazione Mensile
-3.70%
Variazione Semestrale
-9.43%
Variazione Annuale
-33.48%
20 settembre, sabato