Valute / SGRY
SGRY: Surgery Partners Inc
21.62 USD 0.41 (1.86%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SGRY ha avuto una variazione del -1.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.49 e ad un massimo di 22.12.
Segui le dinamiche di Surgery Partners Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.49 22.12
Intervallo Annuale
15.58 33.37
- Chiusura Precedente
- 22.03
- Apertura
- 22.10
- Bid
- 21.62
- Ask
- 21.92
- Minimo
- 21.49
- Massimo
- 22.12
- Volume
- 2.615 K
- Variazione giornaliera
- -1.86%
- Variazione Mensile
- -3.70%
- Variazione Semestrale
- -9.43%
- Variazione Annuale
- -33.48%
20 settembre, sabato