货币 / SGRY
SGRY: Surgery Partners Inc
21.86 USD 0.30 (1.39%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SGRY汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点21.54和高点21.87进行交易。
关注Surgery Partners Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGRY新闻
- Surgery Partners: Deleveraging Needs To Be The Priority (NASDAQ:SGRY)
- Surgery Partners announces $1.38 billion refinancing of credit agreement
- Surgery Partners stock rating reiterated by Benchmark on solid positioning
- Janus Henderson Opportunistic Alpha Managed Account Q2 2025 Commentary
- Surgery Partners (SGRY) Q2 Revenue Up 8%
- Surgery Partners (SGRY) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Surgery Partners Inc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Surgery Partners beats Q2 expectations, reaffirms 2025 guidance
- UnitedHealth stock rating reiterated at Buy by UBS with $330 target
- Janus Henderson Contrarian Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JSVAX)
- UnitedHealth stock falls after announcement of new CFO appointment
- Surgery Partners stock rating resumed at Buy by BofA Securities
- Danaher (DHR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Surgery Partners stock rises as CMS proposes favorable ASC rule changes
- Surgery Partners stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald at Overweight
- Surgery Partners stock holds Buy rating at UBS on rejected Bain offer
- Surgery Partners stock hits 52-week low at 19.49 USD
- Surgery Partners: The Plunge Doesn't Justify An Upgrade (NASDAQ:SGRY)
- UBS reiterates buy rating on Surgery Partners stock amid takeover rejection
- Tesla, Chevron Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Oracle, First Solar Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Surgery Partners Rejects Bain Capital's Private Buyout Offer, Will Remain Independent - Surgery Partners (NASDAQ:SGRY)
- Surgery Partners ends acquisition talks with Bain Capital
- Surgery Partners stock falls after concluding discussions with Bain Capital
日范围
21.54 21.87
年范围
15.58 33.37
- 前一天收盘价
- 21.56
- 开盘价
- 21.65
- 卖价
- 21.86
- 买价
- 22.16
- 最低价
- 21.54
- 最高价
- 21.87
- 交易量
- 648
- 日变化
- 1.39%
- 月变化
- -2.63%
- 6个月变化
- -8.42%
- 年变化
- -32.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值