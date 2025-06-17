Moedas / SGRY
SGRY: Surgery Partners Inc
21.68 USD 0.11 (0.50%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SGRY para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.60 e o mais alto foi 22.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Surgery Partners Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
21.60 22.00
Faixa anual
15.58 33.37
- Fechamento anterior
- 21.79
- Open
- 21.69
- Bid
- 21.68
- Ask
- 21.98
- Low
- 21.60
- High
- 22.00
- Volume
- 969
- Mudança diária
- -0.50%
- Mudança mensal
- -3.43%
- Mudança de 6 meses
- -9.17%
- Mudança anual
- -33.29%
