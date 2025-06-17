KurseKategorien
Währungen / SGRY
Zurück zum Aktien

SGRY: Surgery Partners Inc

22.03 USD 0.24 (1.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SGRY hat sich für heute um 1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.60 bis zu einem Hoch von 22.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Surgery Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGRY News

Tagesspanne
21.60 22.04
Jahresspanne
15.58 33.37
Vorheriger Schlusskurs
21.79
Eröffnung
21.69
Bid
22.03
Ask
22.33
Tief
21.60
Hoch
22.04
Volumen
2.762 K
Tagesänderung
1.10%
Monatsänderung
-1.87%
6-Monatsänderung
-7.71%
Jahresänderung
-32.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K