Währungen / SGRY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SGRY: Surgery Partners Inc
22.03 USD 0.24 (1.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGRY hat sich für heute um 1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.60 bis zu einem Hoch von 22.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Surgery Partners Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGRY News
- Surgery Partners: JPMorgan startet Coverage mit "Neutral"-Rating
- JPMorgan assumes coverage on Surgery Partners stock with Neutral rating
- Surgery Partners: Deleveraging Needs To Be The Priority (NASDAQ:SGRY)
- Surgery Partners announces $1.38 billion refinancing of credit agreement
- Surgery Partners stock rating reiterated by Benchmark on solid positioning
- Janus Henderson Opportunistic Alpha Managed Account Q2 2025 Commentary
- Surgery Partners (SGRY) Q2 Revenue Up 8%
- Surgery Partners (SGRY) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Surgery Partners Inc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Surgery Partners beats Q2 expectations, reaffirms 2025 guidance
- UnitedHealth stock rating reiterated at Buy by UBS with $330 target
- Janus Henderson Contrarian Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JSVAX)
- UnitedHealth stock falls after announcement of new CFO appointment
- Surgery Partners stock rating resumed at Buy by BofA Securities
- Danaher (DHR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Surgery Partners stock rises as CMS proposes favorable ASC rule changes
- Surgery Partners stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald at Overweight
- Surgery Partners stock holds Buy rating at UBS on rejected Bain offer
- Surgery Partners stock hits 52-week low at 19.49 USD
- Surgery Partners: The Plunge Doesn't Justify An Upgrade (NASDAQ:SGRY)
- UBS reiterates buy rating on Surgery Partners stock amid takeover rejection
- Tesla, Chevron Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Oracle, First Solar Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Surgery Partners Rejects Bain Capital's Private Buyout Offer, Will Remain Independent - Surgery Partners (NASDAQ:SGRY)
Tagesspanne
21.60 22.04
Jahresspanne
15.58 33.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.79
- Eröffnung
- 21.69
- Bid
- 22.03
- Ask
- 22.33
- Tief
- 21.60
- Hoch
- 22.04
- Volumen
- 2.762 K
- Tagesänderung
- 1.10%
- Monatsänderung
- -1.87%
- 6-Monatsänderung
- -7.71%
- Jahresänderung
- -32.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K