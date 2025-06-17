クォートセクション
通貨 / SGRY
SGRY: Surgery Partners Inc

22.03 USD 0.24 (1.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SGRYの今日の為替レートは、1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり21.60の安値と22.04の高値で取引されました。

Surgery Partners Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.60 22.04
1年のレンジ
15.58 33.37
以前の終値
21.79
始値
21.69
買値
22.03
買値
22.33
安値
21.60
高値
22.04
出来高
2.762 K
1日の変化
1.10%
1ヶ月の変化
-1.87%
6ヶ月の変化
-7.71%
1年の変化
-32.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K