SGRY: Surgery Partners Inc
22.03 USD 0.24 (1.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGRYの今日の為替レートは、1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり21.60の安値と22.04の高値で取引されました。
Surgery Partners Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SGRY News
- JPモルガン、サージェリー・パートナーズ株をニュートラル評価で新規カバレッジ開始
- JPMorgan assumes coverage on Surgery Partners stock with Neutral rating
- Surgery Partners: Deleveraging Needs To Be The Priority (NASDAQ:SGRY)
- Surgery Partners announces $1.38 billion refinancing of credit agreement
- Surgery Partners stock rating reiterated by Benchmark on solid positioning
- Janus Henderson Opportunistic Alpha Managed Account Q2 2025 Commentary
- Surgery Partners (SGRY) Q2 Revenue Up 8%
- Surgery Partners (SGRY) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Surgery Partners Inc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Surgery Partners beats Q2 expectations, reaffirms 2025 guidance
- UnitedHealth stock rating reiterated at Buy by UBS with $330 target
- Janus Henderson Contrarian Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JSVAX)
- UnitedHealth stock falls after announcement of new CFO appointment
- Surgery Partners stock rating resumed at Buy by BofA Securities
- Danaher (DHR) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Surgery Partners stock rises as CMS proposes favorable ASC rule changes
- Surgery Partners stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald at Overweight
- Surgery Partners stock holds Buy rating at UBS on rejected Bain offer
- Surgery Partners stock hits 52-week low at 19.49 USD
- Surgery Partners: The Plunge Doesn't Justify An Upgrade (NASDAQ:SGRY)
- UBS reiterates buy rating on Surgery Partners stock amid takeover rejection
- Tesla, Chevron Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Oracle, First Solar Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Surgery Partners Rejects Bain Capital's Private Buyout Offer, Will Remain Independent - Surgery Partners (NASDAQ:SGRY)
1日のレンジ
21.60 22.04
1年のレンジ
15.58 33.37
- 以前の終値
- 21.79
- 始値
- 21.69
- 買値
- 22.03
- 買値
- 22.33
- 安値
- 21.60
- 高値
- 22.04
- 出来高
- 2.762 K
- 1日の変化
- 1.10%
- 1ヶ月の変化
- -1.87%
- 6ヶ月の変化
- -7.71%
- 1年の変化
- -32.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K