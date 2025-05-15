FiyatlarBölümler
SFST: Southern First Bancshares Inc

45.18 USD 0.36 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SFST fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.11 ve Yüksek fiyatı olarak 45.68 aralığında işlem gördü.

Southern First Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
45.11 45.68
Yıllık aralık
29.14 46.00
Önceki kapanış
45.54
Açılış
45.60
Satış
45.18
Alış
45.48
Düşük
45.11
Yüksek
45.68
Hacim
58
Günlük değişim
-0.79%
Aylık değişim
2.06%
6 aylık değişim
38.29%
Yıllık değişim
32.11%
21 Eylül, Pazar