Dövizler / SFST
SFST: Southern First Bancshares Inc
45.18 USD 0.36 (0.79%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SFST fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.11 ve Yüksek fiyatı olarak 45.68 aralığında işlem gördü.
Southern First Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SFST haberleri
Günlük aralık
45.11 45.68
Yıllık aralık
29.14 46.00
- Önceki kapanış
- 45.54
- Açılış
- 45.60
- Satış
- 45.18
- Alış
- 45.48
- Düşük
- 45.11
- Yüksek
- 45.68
- Hacim
- 58
- Günlük değişim
- -0.79%
- Aylık değişim
- 2.06%
- 6 aylık değişim
- 38.29%
- Yıllık değişim
- 32.11%
21 Eylül, Pazar