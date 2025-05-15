Währungen / SFST
SFST: Southern First Bancshares Inc
45.25 USD 0.29 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFST hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.25 bis zu einem Hoch von 45.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Southern First Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
45.25 45.60
Jahresspanne
29.14 46.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.54
- Eröffnung
- 45.60
- Bid
- 45.25
- Ask
- 45.55
- Tief
- 45.25
- Hoch
- 45.60
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- 2.21%
- 6-Monatsänderung
- 38.51%
- Jahresänderung
- 32.31%
