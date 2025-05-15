Валюты / SFST
SFST: Southern First Bancshares Inc
43.83 USD 0.65 (1.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SFST за сегодня изменился на -1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.78, а максимальная — 44.40.
Следите за динамикой Southern First Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.78 44.40
Годовой диапазон
29.14 46.00
- Предыдущее закрытие
- 44.48
- Open
- 44.40
- Bid
- 43.83
- Ask
- 44.13
- Low
- 43.78
- High
- 44.40
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -1.46%
- Месячное изменение
- -0.99%
- 6-месячное изменение
- 34.16%
- Годовое изменение
- 28.16%
